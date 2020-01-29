Учёные из университета ИТМО создали наноробота, который теоретически способен бороться с раком. Устройство должно распознавать раковые клетки по всему организму человека и уничтожать их.
По словам соавтора разработки Екатерины Гончаровой, раковая клетка начинает синтезировать «плохие» белки после сбоя в геноме.
В результате клетки начинают бесконтрольно размножаться, этот процесс не остановить — опухолевая масса увеличивается и увеличивается, — передают «Невские Новости».
При прекращении процесса выработки таких белков вредные клетки не получат возможности делиться и отмирают, отмечает учёный. Задачей наноробота является разрезание патогенных РНК.
Чем больше мы разрезаем ее, тем меньше вырабатывается белка, который несёт вред, — заключила она.
Создание такого робота стоит от одной до полутора тысяч рублей, однако разработке ещё предстоит пройти испытания на живых клетках и животных.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Дании установили, что белок 53BP1 помогает бороться с раком. Данный белок замедляет деление в дочерних клетках, освобождая время для борьбы с болезнью. Специалисты намерены дальше изучать 53BP1.