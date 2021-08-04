Российская армия начнёт ревакцинацию с подразделений ПВО

Военнослужащие войск ПВО одними из первых в Вооружённых силах России пройдут ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны страны.

Среди тех, кто в приоритетном порядке направляется на повторные прививки, расчёты зенитных систем С-300 и С-400, экипажи перехватчиков МиГ-31, личный состав радиотехнических подразделений.

Военнослужащие — это достаточно узкое профессиональное сообщество, они в массовом порядке находятся в тесном контакте друг с другом. Это создаёт особый риск. Если упустить ситуацию, последствия могут быть катастрофическими. Понятно, что больная армия никакое государство не спасёт, — рассказал военный эксперт Олег Желтоножко.

Кампания по вакцинации в Вооружённых силах РФ стартовала в конце 2020 года и завершилась, по словам министра обороны Сергея Шойгу, два месяца назад. Сейчас процедуру вакцинации проходит молодое пополнение, поступившее на службу в ходе весеннего призыва. Также повторные прививки делают тем, у кого подошёл срок ревакцинации.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о необходимости до конца сентября текущего года ввести временный мораторий на ревакцинацию. В ВОЗ считают, что в мире возникло глобальное неравенство относительно доступа к вакцинам от коронавируса. Так, в более бедных странах полный цикл вакцинации или хотя бы первую часть прошли гораздо меньше людей, чем в более богатых.