России предрекли миллионный рост числа заболевших ковидом к началу ноября

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может привести к тому, что количество одновременно болеющих людей достигнет миллиона человек уже через две недели. Об этом сообщил ТАСС заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров.

Группа исследователей разработала математическую модель, которая позволяет точнее прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца. Исследователь уточнил, что темпы роста заболеваемости в течение прошедшей недели превзошли прогноз, но сегодня рост замедлился.

После этого <...> количество болеющих людей продолжит увеличиваться и достигнет уровня 1 млн 150 тысяч к середине ноября, — заключил Захаров.

Ранее в России был установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки с начала пандемии — 34 325 человек. Зафиксировано 998 летальных исходов, за сутки в России полностью выздоровел 16 431 человек. Больше всего случаев заражения за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (6823), далее следуют Санкт-Петербург (3097) и Московская область (2768).