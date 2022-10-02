Роспотреднадзор объявил о снижении заболеваемости COVID-19 Глава Роспотребнадзора Попова: в РФ наблюдается интенсивное снижение заболеваемости COVID

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России вторую неделю подряд достаточно интенсивно снижается заболеваемость COVID-19 и другими респираторными инфекциями. Об этом сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она выразила надежду, что если коронавирус не получит новых мутаций, то он продолжит вести себя, как обычные сезонные вирусы.

Ковид в этом сезоне — вот сейчас, осенью — ведет себя как достаточно привычные нам сезонные респираторные вирусы. После летнего подъема он активизировался как респираторные вирусы — после 7-10 сентября, как, собственно, мы и ожидали. <...> Вторую неделю мы наблюдаем достаточно интенсивное снижение заболеваемости, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями, — сказала Попова.

Она выразила надежду, что если в будущем SARS-CoV-2 не получит новый мутаций, то он продолжит вести себя как сезонный респираторный вирус. Попова также предупредила о приближении сезона гриппа и призвала сделать прививку.

Учитывая, что у нас грядет подъем гриппа, нужно успеть привиться от гриппа. И в случае ослабления состояния здоровья, конечно же, в публичных местах, в местах массового скопления рекомендуется носить маску. Меры профилактики известны, главное — ими не пренебрегать, — резюмировала глава Роспотребнадзора.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее заявил, что в случае заражения человека гриппом и коронавирусной инфекцией одновременно один из этих вирусов вытеснит другой. Врач пояснил, что заразиться и COVID-19, и гриппом действительно возможно, однако шанс невысок. По словам специалиста, если это и произойдет, человек не будет чувствовать усиления симптомов, а лечение этих болезней проходит одинаково.