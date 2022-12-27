Роспотребнадзор: свиной грипп обнаружен во всех регионах России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во всех регионах России зафиксирован штамм гриппа А (H1N1) 2009, или так называемый свиной грипп, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания. При этом показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился за последнюю неделю на 7% в сравнении с предыдущей.

Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А (H1N1) 2009, который зафиксирован во всех российских регионах, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что общее количество заболевших за неделю составило 1,7 млн человек. Кроме того, ситуация с COVID-19 в России также остается достаточно стабильной.

На 51-й неделе 2022 года в России зарегистрировано чуть больше 47 тыс. случаев заболевания, — отметили в ведомстве.

Накануне стало известно, что в Хабаровском крае от гриппа погибли два человека. По словам главы регионального Минздрава Юрия Бойченко, всего за прошедшую неделю был зафиксирован 121 новый случай заболевания гриппом в регионе. Кроме того, был увеличен эпидемиологический порог по ОРВИ до 200%.

Кардиолог Денис Прокофьев ранее рассказал, что передозировка жаропонижающих препаратов, неправильный выбор и использование антибактериальных средств могут оказаться крайне опасными при самостоятельной попытке вылечить детей от простуды и гриппа. Однако традиционные методы лечения могут быть не менее опасными.