Роспотребнадзор рассказал о проблеме при работе над вакциной от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8021ed18-d285-11ea-981c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основная сложность при создании вакцины от коронавируса заключается в его недостаточной изученности. К такому выводу пришли в Роспотребнадзоре.

В ведомстве сообщили, что возбудитель был выявлен сравнительно недавно — в декабре 2019 года — поэтому молекулярные механизмы патогенеза и формирования популяционного иммунитета всё ещё недостаточно изучены.

Самым сложным этапом при разработке подобных вакцин являются вирусологические исследования с «живым» вирусом, в том числе на животных, потому что такую работу разрешено проводить исключительно в условиях, обеспечивающих наивысшую защиту.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что разработка вакцин от коронавируса ведётся по нескольким направлениям независимыми коллективами. Там добавили, что в данное время клинические исследования проходит пептидная вакцина «ЭпиВакКорона», ранее показавшая свою эффективность и безопасность.

Уточняется, что сроки испытаний регламентированы, а наблюдение за добровольцами займёт от трех до шести недель, в зависимости от схемы. Кроме того, должны пройти все необходимые лабораторные исследования, которые позволят установить соответствие основным критериям для регистрации вакцинного препарата.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эффективность вакцины оценят лабораторными методами, поэтому добровольцам не придётся соприкасаться с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, вакцина от коронавирусной инфекции, над которой работают в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи, поступит в гражданский оборот 15 августа. В настоящее время препарат проходит экспертизу в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». После необходимых проверок документы на регистрацию поступят в Минздрав. Ещё 5–7 дней займёт проверка в Росздравнадзоре.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной, но население проявляет большой интерес к вакцине.

Несмотря на то что вакцину планируют зарегистрировать в начале августа, сначала она будет применяться избирательно. Первыми вакцинируют людей из так называемых групп риска: врачей и учителей, а также более полутора тысяч добровольцев. За добровольцами, находящимися в домашних условиях, будут наблюдать врачи