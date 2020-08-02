Роспотребнадзор предупредил о вероятном росте заболеваний из-за массовых КТ

https://static.news.ru/photo/c3e50e8c-d559-11ea-9fc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доза облучения от исследований с помощью компьютерной томографии (КТ) в России в марте — июне оказалась больше обычного уровня в полтора раза. Это может привести к росту числа заболеваний, вызываемых радиацией.

Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на исследование Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева.

Результаты, полученные на основе данных из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, показывают, что коллективная доза от КТ-исследований за март — июнь 2020 года возросла в полтора раза, — говорится в сообщении.

КТ, наряду с ПЦР-тестированием и тестами на наличие антител, стала одним из основных методов диагностики заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией нового типа.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в сентябре 2020 года три российские компании должны начать промышленный выпуск первой в стране вакцины от коронавируса. Она разработана центром им. Гамалеи.