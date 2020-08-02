Роспотребнадзор предупредил о вероятном росте заболеваний из-за массовых КТ

Доза облучения от исследований с помощью компьютерной томографии (КТ) в России в марте — июне оказалась больше обычного уровня в полтора раза. Это может привести к росту числа заболеваний, вызываемых радиацией.
Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на исследование Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора П. В. Рамзаева.
Результаты, полученные на основе данных из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, показывают, что коллективная доза от КТ-исследований за март — июнь 2020 года возросла в полтора раза, — говорится в сообщении.
КТ, наряду с ПЦР-тестированием и тестами на наличие антител, стала одним из основных методов диагностики заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией нового типа.
Как ранее писал NEWS.ru, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в сентябре 2020 года три российские компании должны начать промышленный выпуск первой в стране вакцины от коронавируса. Она разработана центром им. Гамалеи.
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