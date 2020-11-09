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Роспотребнадзор: пороги по гриппу и ОРВИ превышены в 40 регионах РФ

06:25, 10 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эпидпороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 40 регионах России, где большинство заболевших — взрослое население, сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, от гриппа и ОРВИ в РФ на настоящий момент привиты свыше 54,6 млн человек или около 37% о всего населения страны. Грипп и ОРВИ при этом активно циркулируют в 40 регионах России, передает РИА Новости.

Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Как сообщал NEWS.ru, в Минздраве РФ, напротив, ранее сообщили о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом. На неделе с 26 октября по 1 ноября было зафиксировано превышение эпидемиологического порога на 13,3%, тогда как неделей ранее он был превышен на 16,6%. 

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