Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке свиного гриппа в Москве

https://static.news.ru/photo/79e845aa-d0d2-11ea-8b04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массового заболевания свиным гриппом в Москве нет, а уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остаётся на низком уровне в столице. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Утверждение, что в Москве у каждого второго заболевшего ОРВИ выявляют свиной грипп является ложным и не соответствующим действительности, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Таким образом там опровергли информацию ряда СМИ о повышенной заболеваемости ОРВИ и обнаружении у половины из числа заболевших свиного гриппа.

По данным столичного управления Роспотребнадзора, показатели заболеваемости ОРВИ на 30-й неделе 2020 года ниже показателя на аналогичной неделе предыдущего 2019 года на 38% и ниже эпидпорога по совокупному населению на 42%, уточняет «Интерфакс».

При этом с начала нынешнего эпидемического сезона ни одного лабораторно подтверждённого случая гриппа, в том числе вызванного вирусом гриппа А/H1N1 (свиного гриппа), не зарегистрировано.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал о новом штамме свиного гриппа G4 EA H1N1, который обнаружили в Китае. По его словам, инфекция обладает высоким потенциалом развития пандемии. Он рассказал, что были проведены исследования на хорьках и культурах человеческих клеток. Результаты показали, что вирус может распространяться воздушно-капельным путём и проникать в клетки лёгких человека.

Новый вирус очень заразен и вызывает более тяжёлые симптомы, чем другие вирусы гриппа. При этом иммунитет к сезонному гриппу не защищает от этого штамма. В лабораторных условиях вирус ещё не передавался от человека к человеку.

Как писал NEWS.ru, китайские учёные заявили, что выявили штамм свиного гриппа, способный вызвать новую пандемию и надолго «закрыть» человечество в квартирах. По данным специалистов, он несёт в себе гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года, и является потенциально опасным.

Исследование опубликовано в американском научном журнале Proceeding of the National Academy of Sciences. Штамм G4 EA H1N1, о котором идёт речь, выявили в ходе наблюдения за свиньями. С 2011 по 2018 год в 10 провинциях страны было взято в общей сложности около 30 тысяч назальных мазков у свиней, в результате чего были выделены 179 вирусов, вызывающих свиной грипп.