Роспотребнадзор предупредил о риске пандемии свиного гриппа

https://static.news.ru/photo/6f6e6b4c-bd3e-11ea-9d28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/imageBROKER.com/Global Look Press

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал о новом штамме свиного гриппа G4 EA H1N1, который обнаружили в Китае. По его словам, инфекция обладает высоким потенциалом развития пандемии.

Он рассказал, что были проведены исследования на хорьках и культурах человеческих клеток, передаёт РИА Новости. Результаты показали, что вирус может распространяться воздушно-капельным путём и проникать в клетки лёгких человека.

Чтобы предотвратить появление нового пандемического вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию среди животных и обследовать работников свиноферм, — подчеркнул он.

Новый вирус очень заразен и вызывает более тяжёлые симптомы, чем другие вирусы гриппа. При этом иммунитет к сезонному гриппу не защищает от этого штамма.

У 10,4% работников свиноферм найдены антитела к новому штамму вируса. Одновременно у людей, которые не контактировали со свиньями, антитела не обнаружены, — добавил он.

В лабораторных условиях вирус ещё не передавался от человека к человеку.

Как писал NEWS.ru, китайские учёные заявили, что выявили штамм свиного гриппа, способный вызвать новую пандемию и надолго «закрыть» человечество в квартирах. По данным специалистов, он несёт в себе гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года, и является потенциально опасным.

Исследование опубликовано в американском научном журнале Proceeding of the National Academy of Sciences. Штамм G4 EA H1N1, о котором идёт речь, выявили в ходе наблюдения за свиньями. С 2011 по 2018 год в 10 провинциях страны было взято в общей сложности около 30 тысяч назальных мазков у свиней, в результате чего были выделены 179 вирусов, вызывающих свиной грипп.