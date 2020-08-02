Роспотребнадзор: коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства

https://static.news.ru/photo/8d7afa18-d4ab-11ea-85e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. Чем бы мы ни протёрли, главное — чтобы дезифектантом обработали, — сообщила руководитель ведомства в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Ранее руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что ультрафиолетовые лампы за 15 минут убивают коронавирус, но могут служить лишь дополнительным средством в борьбе с COVID-19. Эксперт добавила, что для дезактивации вируса больше подходят лампы закрытого типа. Они более мощные, чем лампы открытого типа. Они работают значительно дольше, но во время их работы можно находиться в помещении.

Между тем врачи предупредили, что даже в условиях пандемии нужно придерживаться золотой середины. Излишняя гигиена может навредить здоровью. Если постоянно обрабатывать кожу агрессивными средствами (к ним относятся антисептик и антибактериальное мыло), это приведёт «к отбору очень нехороших, устойчивых к обработке бактериальных штаммов микроорганизмов», писал NEWS.ru.