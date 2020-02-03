https://static.news.ru/photo/84723ca6-4649-11ea-9266-fa163e074e61_660.jpg

Специалисты Роскачества посоветовали потребителям избавляться от просроченных продуктов, поскольку даже избавление от плесени не делает их безопасными. По их мнению, есть просроченные продукты нельзя по трём причинам.

Об этом сообщается на сайте организации.

Первая причина заключается в том, что к обозначенному времени в продукте размножаются патогенные микроорганизмы. Они могут стать причиной заболеваний.

Вторая причина кроется в неизвестности, соблюдались ли все правила холодовой цепи при перевозке, а третья — во всех ли торговых точках система хранения полностью соответствовала нужным требованиям.

Гастроэнтереолог-иммунолог Надежда Королькова не советует покупать продовольственные товары по акции, цены на которые снижают из-за истечения срока годности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Роскачества заверили потребителей: диоксид серы, использующийся при изготовлении вин, не принесёт вреда здоровью. Специалисты пояснили, что это вещество, являющееся пищевой добавкой, не рекомендовано употреблять в больших дозировках, однако по стандартам ЕС, которым соответствуют и российские стандарты, его содержание в вине незначительно. Диоксид серы используется для защиты от грибка.