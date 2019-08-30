https://static.news.ru/photo/0dd88296-cca3-11e9-95ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Учащихся младших классов необходимо кормить пять–шесть раз в день. Об этом предупредила родителей главный детский диетолог московского департамента здравоохранения Татьяна Брежнева.

Такая периодичность наиболее оптимальна для школьников, потому что более редкое, но привычное трёхразовое питание может привести к растяжению желудка, а слишком частые приёмы пищи — к потере аппетита, пояснила она.

Мясо и рыбу целесообразнее использовать в первой половине дня, так как богатая белком пища медленнее переваривается и стимулирует нервную систему. А первый завтрак — кашу или омлет — школьники должны съедать дома, приводит позицию специалиста РИА Новости .

Эксперт также отметила, что за час до сна в качестве второго ужина детям можно давать стакан кисломолочного напитка — простокваши или кефира.

Помимо этого, уточнила она, необходимо формировать навыки самостоятельного соблюдения основных правил гигиены питания и напоминать несовершеннолетним о необходимости мыть руки, фрукты и овощи.

Ранее News.ru сообщал, что специалисты работают над созданием полезных и простых в приготовлении продуктов, которые начнут продаваться в российских магазинах с маркировкой «для пожилых». В состав включат макро- и микроэлементы, витамины и другие полезные вещества. Такую еду пенсионерам нужно будет только разогреть.