«Карантинята» родились: на свет появляются дети самоизоляции

В России за последние пять лет почти на четверть снизилась рождаемость. Такие данные озвучила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова. В уходящем году ситуация оказалась ещё более печальной. По данным правительства РФ, в 2020-м этот показатель оказался снижен в пять раз по сравнению с прошлым годом. Пандемия коронавируса, экономический кризис внесли коррективы в планы россиян по деторождению. NEWS.ru поговорил с женщинами, которых не испугал COVID-19. Они забеременели, когда паника вокруг коронавируса набирала обороты, а родили на исходе года, самого сложного за последние несколько лет.

В Клиническом родильном доме № 6 города Новосибирска в этом году аншлаг. Количество родов выросло здесь на 15%. Из-за эпидемиологической обстановки два городских роддома были закрыты. А в областном принимают только тяжёлых рожениц, в том числе больных COVID-19. С середины года учреждение живёт по новым правилам. Мужей и других родственников на роды не пускают. По старинке они дежурят у окон, а жёны показывают новорождённых через замёрзшее стекло.

Сократили на работе в марте, дома посадили — и вот... — 36-летняя Мария показывает на мирно спящего под боком сына Михаила.

Женщина узнала о том, что в положении, когда срок был больше двух месяцев. Врачи долго не могли определить: беременна женщина или у неё случился сбой менструального цикла. Сама Мария до последнего надеялась, что мамой во второй раз не станет. Условия жизни к этому не располагали: работу потеряла, своего жилья нет, а муж месяцами трудится на Севере вахтовым методом. К тому же женщина боялась, что родит больного ребёнка. Смущал и возраст — 36 лет, по мнению Марии, для исполнения репродуктивной функции она уже «старенькая».

У нас был шок, у меня муж плакал. Сомневались: оставлять или нет. В итоге решили: будь что будет. Рожаем, — сообщила женщина.

Прошло два месяца, и жизнь всё расставила по местам. Марию восстановили в должности, супруг нашёл хорошую работу. Беременность прошла хорошо, коронавирусом женщина не заразилась. 26 декабря на свет появился её второй ребёнок. Роды прошли легко, малыш оказался абсолютно здоровый.

Вероника Воронцова/NEWS.ru

Женщины, которые готовятся стать мамами сейчас, узнали о беременности в апреле или мае. Как раз в тот период, когда в стране и в мире вводились жёсткие ограничения, рассказала NEWS.ru главврач роддома Ирина Геворкян. По её словам, пока трудно оценить, насколько изоляция и стресс отразились на здоровье будущих мам.

Процент преждевременных родов в учреждении не вырос, а количество случаев кесарева сечения даже сократилось на 3%, сообщила Геворкян. При этом увеличилось число женщин с «выраженными патологическими процессами в организме». Врач не связывает это с COVID-19 напрямую, но и не исключает его негативного влияния.

Сотрудники роддома сообщили об увеличении случаев внутриутробных аномалий. Немного больше стало рождаться малышей с пороками сердца. Недавно у одного из новорождённых случилось внутрижелудочковое кровоизлияние в головной мозг — это достаточно редкая патология.

Большинство сегодняшних рожениц провели всю беременность дома, на добровольной самоизоляции. Их телефоны не смолкали от звонков обеспокоенных родственников.

Так, 22-летняя София была объектом беспокойства для 62-летней тёти, которая сама тяжело переболела коронавирусом. Она следила, чтобы девушка не покидала квартиру и не приглашала гостей. Будущей маме очень хотелось походить на занятия по подготовке к родам, пообщаться с другими беременными. Но родственники настаивали на полной изоляции.

София родила дочку на католическое Рождество — 25 декабря. Она сидит на кровати в четырёхместной палате послеродового отделения. На руках у неё малышка Милана. Девушка мечтает погулять с коляской и подышать морозным воздухом. Уже завтра желание сбудется — маму с дочерью выписывают.

Пандемия коронавируса изменила подход рожениц к жизни, говорят медики. Всеобщий страх и паника научили женщин ответственности за себя и других.

Вероника Воронцова/NEWS.ru

Наши роженицы более организованными стали. Ушла вот какая-то детскость. Раньше были капризы какие-то: хочу такую еду, дайте мне. Сейчас они стали более ответственными. Они осознанно к этому подходят. Даже во время родов лучше слышат, что я говорю, — рассказала NEWS.ru врач — акушер-гинеколог Марина Юферова.

Усилилось и наблюдение за беременными. По новому регламенту на приём будущие мамы должны приходить раз в две недели. Раньше — раз в месяц. Неспокойная эпидемиологическая обстановка требует более серьёзного подхода. Ведь заражение COVID-19 во время беременности грозит серьёзными нарушениями внутриутробного развития.

Екатерине 31 год, по прогнозам врачей, она родит мальчика в ночь с 31 декабря на 1 января. Под бой курантов в Сибири появится новый человек, которого многие шутливо назовут «карантинёнком». Он никогда не узнает, каким был мир до COVID-19, но, возможно, сделает его лучше.