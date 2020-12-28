«Карантинята» родились: на свет появляются дети самоизоляции

В России за последние пять лет почти на четверть снизилась рождаемость. Такие данные озвучила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова. В уходящем году ситуация оказалась ещё более печальной. По данным правительства РФ, в 2020-м этот показатель оказался снижен в пять раз по сравнению с прошлым годом. Пандемия коронавируса, экономический кризис внесли коррективы в планы россиян по деторождению. NEWS.ru поговорил с женщинами, которых не испугал COVID-19. Они забеременели, когда паника вокруг коронавируса набирала обороты, а родили на исходе года, самого сложного за последние несколько лет.
В Клиническом родильном доме № 6 города Новосибирска в этом году аншлаг. Количество родов выросло здесь на 15%. Из-за эпидемиологической обстановки два городских роддома были закрыты. А в областном принимают только тяжёлых рожениц, в том числе больных COVID-19. С середины года учреждение живёт по новым правилам. Мужей и других родственников на роды не пускают. По старинке они дежурят у окон, а жёны показывают новорождённых через замёрзшее стекло.
Сократили на работе в марте, дома посадили — и вот... — 36-летняя Мария показывает на мирно спящего под боком сына Михаила.
Женщина узнала о том, что в положении, когда срок был больше двух месяцев. Врачи долго не могли определить: беременна женщина или у неё случился сбой менструального цикла. Сама Мария до последнего надеялась, что мамой во второй раз не станет. Условия жизни к этому не располагали: работу потеряла, своего жилья нет, а муж месяцами трудится на Севере вахтовым методом. К тому же женщина боялась, что родит больного ребёнка. Смущал и возраст — 36 лет, по мнению Марии, для исполнения репродуктивной функции она уже «старенькая».
У нас был шок, у меня муж плакал. Сомневались: оставлять или нет. В итоге решили: будь что будет. Рожаем, — сообщила женщина.
Прошло два месяца, и жизнь всё расставила по местам. Марию восстановили в должности, супруг нашёл хорошую работу. Беременность прошла хорошо, коронавирусом женщина не заразилась. 26 декабря на свет появился её второй ребёнок. Роды прошли легко, малыш оказался абсолютно здоровый.
Женщины, которые готовятся стать мамами сейчас, узнали о беременности в апреле или мае. Как раз в тот период, когда в стране и в мире вводились жёсткие ограничения, рассказала NEWS.ru главврач роддома Ирина Геворкян. По её словам, пока трудно оценить, насколько изоляция и стресс отразились на здоровье будущих мам.
Процент преждевременных родов в учреждении не вырос, а количество случаев кесарева сечения даже сократилось на 3%, сообщила Геворкян. При этом увеличилось число женщин с «выраженными патологическими процессами в организме». Врач не связывает это с COVID-19 напрямую, но и не исключает его негативного влияния.
Сотрудники роддома сообщили об увеличении случаев внутриутробных аномалий. Немного больше стало рождаться малышей с пороками сердца. Недавно у одного из новорождённых случилось внутрижелудочковое кровоизлияние в головной мозг — это достаточно редкая патология.
Большинство сегодняшних рожениц провели всю беременность дома, на добровольной самоизоляции. Их телефоны не смолкали от звонков обеспокоенных родственников.
Так, 22-летняя София была объектом беспокойства для 62-летней тёти, которая сама тяжело переболела коронавирусом. Она следила, чтобы девушка не покидала квартиру и не приглашала гостей. Будущей маме очень хотелось походить на занятия по подготовке к родам, пообщаться с другими беременными. Но родственники настаивали на полной изоляции.
София родила дочку на католическое Рождество — 25 декабря. Она сидит на кровати в четырёхместной палате послеродового отделения. На руках у неё малышка Милана. Девушка мечтает погулять с коляской и подышать морозным воздухом. Уже завтра желание сбудется — маму с дочерью выписывают.
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Наши роженицы более организованными стали. Ушла вот какая-то детскость. Раньше были капризы какие-то: хочу такую еду, дайте мне. Сейчас они стали более ответственными. Они осознанно к этому подходят. Даже во время родов лучше слышат, что я говорю, — рассказала NEWS.ru врач — акушер-гинеколог Марина Юферова.
Усилилось и наблюдение за беременными. По новому регламенту на приём будущие мамы должны приходить раз в две недели. Раньше — раз в месяц. Неспокойная эпидемиологическая обстановка требует более серьёзного подхода. Ведь заражение COVID-19 во время беременности грозит серьёзными нарушениями внутриутробного развития.
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