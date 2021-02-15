Рецептурные лекарства предложили распространять по почте

https://static.news.ru/photo/e1446d6a-b4de-11ea-8947-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задействовать «Почту России» для дистанционной торговли рецептурными препаратами предложил Всероссийский союз пациентов (ВСП). Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, все необходимые технические возможности для доставки медикаментов у компании есть. В частности, «Почта России» интегрирована с крупными аптечными сетями, в ближайшее время планируется получение оптовой лицензии.

Розничная лицензия, которая дает право на торговлю лекарствами, у ряда отделений почтовой связи уже есть. А оптовая позволит их хранить и транспортировать, — сообщили в компании.

Первые аптечные пункты на базе почтовых отделений начали открываться ещё в 2019 году. В настоящее время они функционируют в 11 отделениях Самарской и Ульяновской областей, а также в Москве, Башкортостане и Чувашии.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ направит 10 млрд рублей на закупку лекарств для детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями. Это станет первым траншем из 60 млрд рублей, предусмотренных на эти цели в 2021 году. Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, средства будут направлены в фонд «Круг добра», который был создан по поручению президента РФ Владимира Путина для помощи детям с тяжёлыми, редкими заболеваниями.