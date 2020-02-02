В Государственном Кремлёвском дворце 1 февраля вручили ежегодную премию «Будем жить!». Организатором мероприятия выступила Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй». Награждали лауреатов глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, главный онколог РФ Андрей Каприн, писательница Дарья Донцова. Премию получили врачи, учёные, правозащитники и журналисты, которые внесли наиболее значимый вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями. На церемонии присутствовал голливудский актёр Стивен Сигал, а также звёзды отечественной эстрады.