https://static.news.ru/photo/e4e474dc-d579-11e9-9cc2-fa163e074e61_660.jpg Вахтёр на рабочем месте Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Учёные из Института стресса Стокгольмского университета выяснили, что посменная работа негативно влияет на здоровье человека. Такой график может привести к раку, диабету и болезням сердца.

По данным исследователей, последствия для человека не зависят от схемы распределения трудовых часов в сменах, передаёт « Парламентская газета ».

При этом наиболее сильным фактором, влияющим на стресс и нарушение сна, являются условия труда, считают эксперты. Для хорошего самочувствия необходимо отдыхать больше 11 часов, не работать ночью свыше двух-трёх раз подряд и делать постоянные перерывы.

Ранее онкологи назвали главную опасность употребления в пищу курицы и индейки. По их словам, более 30 г белого мяса в день повышают риск развития рака простаты, неходжкинских лимфом и злокачественной меланомы, писал News.ru.