Учёные из Института стресса Стокгольмского университета выяснили, что посменная работа негативно влияет на здоровье человека. Такой график может привести к раку, диабету и болезням сердца.
По данным исследователей, последствия для человека не зависят от схемы распределения трудовых часов в сменах, передаёт «
При этом наиболее сильным фактором, влияющим на стресс и нарушение сна, являются условия труда, считают эксперты. Для хорошего самочувствия необходимо отдыхать больше 11 часов, не работать ночью свыше двух-трёх раз подряд и делать постоянные перерывы.
Ранее онкологи назвали главную опасность употребления в пищу курицы и индейки. По их словам, более 30 г белого мяса в день повышают риск развития рака простаты, неходжкинских лимфом и злокачественной меланомы, писал News.ru.