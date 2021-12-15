Путин призвал активизировать укрепление первичного звена здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин поручил в ближайшие два года активизировать укрепление первичного звена здравоохранения. По его словам, пандемия коронавируса в нашей стране наложилась ещё и на объективный демографический спад. Главным показателем эффективности работы является удовлетворённость граждан качеством и доступностью медицинской помощи, заявил глава РФ в эфире телеканала «Россия 24».

Считаю правильным, если в ближайшие два года мы серьёзно активизируем работу по укреплению первичного звена здравоохранения, ничего нет необычного, это наши планы, о которых мы давно договаривались, — сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам президента, граждане страны пока достаточно скромно оценивают ситуацию в первичном звене здравоохранения. Он попросил членов правительства поработать над этим и не ждать будущих бюджетных периодов. Сейчас необходимо вложить средства и в техническое перевооружение объектов здравоохранения, и в наращивание их возможности.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова подвела первые итоги модернизации первичного звена здравоохранения. Она отметила, что из запланированных к началу строительства 379 объектов уже построен 91 объект здравоохранения в 11 регионах, из них опережающими темпами лицензии получены по 16 объектам, все они уже начали свою деятельность. При этом, по её словам, в 44% российских сёл нет общественного транспорта. Кроме того, там также отсутствуют полноценные дороги, из-за чего жители поселений не могут быстро получить медицинскую помощь.