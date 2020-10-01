Пульмонолог развеял популярные мифы о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/5c4e0e1a-047d-11eb-add5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов посмотрел популярный видеоролик в Сети с советами по защите от коронавирусной инфекции нового типа. Врач развеял мифы, озвученные авторами.

В ролике говорится, что COVID-19 распространяется в слюне и слизи на протяжении нескольких суток после заражения. Врач отметил, что указанное утверждение неверно описывает процесс развития респираторных инфекций. По словам Бекетова, вирусы размножаются только внутри клеток. На поверхности слизистой они могут появляться через несколько минут, максимум — часов.

Кроме того, авторы видео посоветовали промывать носоглотку содовым раствором и вдыхать его пары. Как заметил врач, существует множество более безопасных способов промывания. А ингаляция паром содового раствора может привести к раздражению верхних дыхательных путей.

При ингаляции раствором такой температуры, когда человеку неприятно и дискомфортно дышать, можно добиться ожога слизистой. Что чревато ещё большим вредом, чем проникновение в слизистую вирусных частиц, — цитирует Бекетова РИА Новости.

Доктор добавил, что гражданам не стоит верить советам из сомнительных видеороликов в Сети.

Как писал NEWS.ru, люди, желающие провериться на коронавирусную инфекцию, должны ехать в медучреждения, когда у них есть явные признаки болезни, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.