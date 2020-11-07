Пульмонолог рассказал, опасны ли маски для астматиков

https://static.news.ru/photo/7e7c39d0-20a7-11eb-8619-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям, страдающим бронхиальной астмой, не требуются дополнительные меры защиты от коронавируса. Им, как и всем остальным, следует носить маски, соблюдать дистанцию и ограничивать контакты, считает пульмонолог, профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова, заслуженный врач России Александр Карабиненко.

По его словам, хотя астматики и жалуются на дискомфорт, ношение масок для них безопасно, если нет индивидуальной непереносимости, сообщает радио Sputnik.

Это безопасно, если у человека нет непереносимости каких-то пылевидных частиц или запахов, которые исходят от материала, из которого изготовлена маска, — считает Карабиненко.

Он напомнил, что люди с астмой входят в группу риска по COVID-19, при этом они подвержены тяжёлому течению болезни, так как инфекция поражает и бронхи, и альвеолы лёгких.

Поэтому сочетание этих заболеваний очень пагубно сказывается на человеке, — подчеркнул врач.

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