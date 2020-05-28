Пульмонолог пояснил, чем может быть опасна вакцина от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5f02f2ac-a09a-11ea-8b01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Андрей Малявин рассказал, какие опасности несёт вакцина от коронавирусной инфекции.

Он сообщил, что желание произвести вакцину побыстрее может сказаться на её эффективности, качестве и безопасности.

На самом деле то, что сейчас из политических соображений форсируется, я понимаю, что есть общественная потребность, но никто не отменял надлежащую клиническую практику — порядок испытаний любых лекарственных препаратов, любых средств воздействия на организм, где во главу была поставлена безопасность, — привели слова Андрея Малявина на портале Ura.ru.

Врач также отметил, что не планирует прививаться от коронавируса, как и от другого вируса или болезни. Андрей Малявин пояснил, что ни одна вакцина не даёт абсолютной защиты от болезни. Кроме того, некоторые люди, которые получили вакцину, чаще болеют тяжелее, чем непривитые больные.

Ранее NEWS.ru писал, что лишь половина американцев готовы сделать прививку от коронавируса. Главным образом жителей США беспокоит безопасность вакцины. Жительница Колорадо-Спрингс Мелани Дрис отметила, что не является антипрививочницей, но опасается, что вакцину не успеют нормально протестировать, чтобы она считалась безопасной.