Психотерапевт рассказала о симптомах вызванной самоизоляцией депрессии

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Вынужденная изоляция повлияла на состояние психики многих россиян, у некоторых из них начали проявляться признаки клинической депрессии и нельзя не обращать на них внимания, предупредила врач-психотерапевт Айна Громова.

Первый признак депрессии во время карантина — повышенная раздражительность или гиперэстезия. Если человек бурно негативно реагирует на вещи, к которым раньше относился спокойно, например, — громкий звук телевизора, это может быть одним из «звоночков», предупредила врач.

Также тревожным признаком является отсутствие стремлений. Человек в депрессии не только не мечтает и не строит планов, но и не испытывает сиюминутных желаний, например, не хочет есть или ест без аппетита. Кроме того, косвенным признаком «карантинной депрессии» является отсутствие либидо.

Если у вас нет никаких сексуальных потребностей в 30, 40 или 50 лет, то на это тоже стоит обратить внимание, поскольку это не очень хороший фактор, — пояснила психотерапевт в интервью для Радио Sputnik.

Если у самоизолировавшегося с семьёй человека проявляются какие-либо из этих симптомов, ему необходимо найти для себя время, в которое он будет отдыхать и не взаимодействовать с близкими. Громова подчеркнула, что запущенные случаи депрессии могут привести к печальным результатам и нельзя игнорировать её симптомы.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные из разных стран мира пришли к выводу, что главным недостатком продолжительного пребывания дома можно считать отсутствие достаточного количества времени на солнце, а следовательно, нехватку витамина D.