Учёные пояснили, как работает организм человека, который долго сидит дома

https://static.news.ru/photo/91c13216-8a98-11ea-a7af-fa163e074e61_660.jpg Фото: JerzyGorecki /pixabay.com

Учёные из разных стран мира пришли к выводу, что главным недостатком продолжительного пребывания дома можно считать отсутствие достаточного количества времени на солнце, а следовательно, нехватку витамина D.

Специалисты научно-исследовательского института Бейкера в Мельбурне выяснили, что недостаток пребывания под солнечным светом уменьшает выработку серотонина, или «гормона счастья». Причём свет лампы не компенсирует солнце, сообщает «Рамблер».

Исследователи из Кембриджского университета сообщили, что дефицит гормона может привести не только к плохому настроению, но к проявлению агрессии. Также у человека, засидевшегося дома, могут возникать головные боли, сдвиг биоритмов, бессонница, депрессия, тревожность, снижение иммунитета, сообщает «МедикФорум».

Кроме того, выяснилось, что у домоседов увеличивается риск возникновения аллергических реакций. Аллерголог Даниел Мор пояснил, что витамин D активирует клетки, которые препятствуют возникновению аллергических реакций.

По словам профессора молекулярной иммунологии из колледжа сельскохозяйственных наук штата Пенсильвания Маргариты Т. Канторн, витамин D также отвечает за правильную и здоровую работу кишечника.

Ранее NEWS.ru писал, что психолог Ольга Крайнова дала советы, как настроиться на позитивное мышление и улучшить своё эмоциональное состояние во время самоизоляции. Среди прочего она посоветовала слушать музыку, окружать себя яркими красками и заниматься физическим трудом.