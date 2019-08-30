Оптимизм способствует долголетию, пришли к выводу американские психологи. Они обнаружили, что как у мужчин, так и у женщин есть «явно положительная дозозависимая связь» между уровнем позитивного настроя и количеством прожитых лет. Российские психологи скептичны: слишком многое в развитии и судьбе человека зависит от факторов конкретной среды и культуры, чтобы с уверенностью заявлять о новом «рецепте» долголетия.

В американской работе под долголетием понимается возраст старше 85 лет. Психологи исследовали 70 тыс. человек на протяжении 30 лет. Участники заполняли опросники, чтобы учёные могли измерить уровень оптимизма, общее состояние здоровья и образ жизни своих подопечных. Одна из целей этого исследования состояла в том, чтобы определить конкретные психосоциальные факторы, которые способствуют «устойчивому старению» на протяжении всей жизни.

Исследователи оценили показатели с помощью теста жизненной ориентации и пересмотренной шкалы оптимизма и пессимизма из MMPI (в России используется его адаптированная версия СМИЛ). Оказалось, самые оптимистичные мужчины и женщины из исследования имели в среднем на 50–70% больше шансов достичь возраста 85 лет, чем наименее оптимистичные участники наблюдений. После поправки на демографию и состояние здоровья участников учёные обнаружили, что наиболее позитивно настроенные люди имели продолжительность жизни на 14,9% больше, чем пессимистичные индивиды.

Исследование выявило много факторов риска различных заболеваний и преждевременной смерти, однако мы относительно мало знаем о положительных психосоциальных факторах, которые могут способствовать здоровому старению, — пишет автор исследования Левина Ли.

Эта работа имеет большое значение для общественного здравоохранения, так как оно предполагает, что оптимизм является одним из таких психосоциальных активов, которые могут продлить жизнь человека, добавляет она.

Способность смотреть на мир позитивно можно рассматривать как внутренний ресурс уверенности, энергию для решения вызовов, которые встречаются на жизненном пути, рассуждает практикующий психолог Анастасия Коченкова. Также это опора на реальность, возможность понимать, что в жизни есть радость и грусть, потери и надежды, то есть это способность принять амбивалентность существования.

С точки зрения глубинной психологии оптимисты — это те, кто имели надёжные и доверительные отношения с матерью и отцом в раннем детстве. Такие люди были напитаны любовью в семье, научились переживать фрустрации сначала маленькие, а потом побольше, но главное — адекватные возрасту. Анастасия Коченкова психолог

Оптимистами чаще всего становятся люди, которых родители не держали при себе, а отпустили, дали автономию. При этом их детский мир, мир семьи был безопасен, поэтому позитивно настроенные личности не воспринимают внешний мир как поле битвы, отмечает психолог.

Сергей Лантюхов/News.ru

Оптимизм создаёт эффект «расширенного горизонта», когда человек может выбирать различные варианты развития событий, поведения, точки зрения и так далее, добавляет ещё один эксперт.

Когда что-то не получается, это возможность зайти в другую дверь, это уверенность, что тебя всё равно где-то ждут и что человек «обречён» на успех, — продолжает она. Ольга Маховская психолог

Такая философия, подчёркивает эксперт, в основном пропагандируется на Западе и пришла в Россию именно оттуда. Но в нашей стране иные установки, исходя их которых очень высокой считается ценность страдания.

Русские выживают в основном за счёт ригидности (неподатливости. — News.ru), которая преподносится как терпеливость или упрямство, целеустремлённость и отсутствие компромиссов. У нас это показатели целостности личности, устойчивости её связей, — отмечает Маховская.

Она добавляет, что многое в настроении личности зависит не только от культурных особенностей, в которых она развивалась, но и от среды, в которую она попадает в конкретный момент. Оказавшись в пессимистически ориентированной обстановке, человек может сразу оказаться мишенью для критики, эти процессы происходят автоматически.

Поэтому оптимизм — это способность раскрывать и принимать разнообразие жизни, а вот насколько это связано с долголетием — большой вопрос, заключает эксперт.