Психолог рассказала, как побороть страх перед посещением спортзала Психолог Дейс: перед походом в спортзал нужно проанализировать свои страхи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие люди испытывают страх перед посещением спортивного зала или бассейна, считая себя слишком полными или, наоборот, чрезмерно худыми. Психолог Эрстея Дэйс в беседе с NEWS.ru рассказала, как преодолеть эти опасения.

Она посоветовала отнестись к страху перед спортзалом и бассейном как к вызову. Прежде всего, его следует проанализировать.

Выпишите на бумагу, что с вами может произойти, если наденете купальник и сделаете несколько шагов вдоль бортика бассейна. Кто и как на вас посмотрит? Что скажут? Как вы на это отреагируете? Не жалейте красок и подробностей, проявите творческий подход. Скоро вы заметите, что иррациональность вашего страха становится все более очевидной, — сказала специалист.

Она отметила, что за несколько сеансов такого анализа от страха может не остаться и следа. Кроме того, следует побеседовать с инструктором на тему, позволяет ли ваша физическая форма заниматься тем или иным видом активности. Наверняка выяснится, что вы вовсе не так немощны или грузны, как вам кажется, подчеркнула она.

Психолог таже рекомендует понаблюдать за другими посетителями фитнес-клуба схожей комплекции, познакомиться и подружиться с ними. Наличие такой группы поддержки сделает занятия более комфортными.

Увидев, как кто-то делает нечто, чего мы боимся, и получает позитивный опыт, нам самим проще решиться на эксперимент — этому способствуют зеркальные нейроны головного мозга, — пояснила Дейс.

Она добавила, что «бег» от страха только усиливает его. Чем дольше откладывается тренировка, тем сложнее на нее решиться.

Скажите себе: да, мне будет первое время дискомфортно, но я это сделаю. И выполните обещание. Страхи и тревоги надо вовремя «пропалывать», чтобы не оказаться в какой-то момент в непролазных дебрях, — заключила специалист.

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