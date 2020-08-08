Психолог рассказал о пользе планшетов для детей

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Клинический психолог из РФ Артур Гараганов рассказал о пользе планшетов для детей. Он также порекомендовал выдавать им технику специально при соблюдении ряда ограничений.

Планшет можно давать и двухлетним детям, если они будут использовать обучающий или развивающий интерфейс. Если этот интерфейс помогает им формировать коммуникативные навыки или мелкую моторику, то он должен органично вплетаться в их образовательную или повседневную игровую деятельность, — цитирует эксперта Lenta.ru.

По мнению Гараганова, такой способ развлечений поможет стать ребёнку специалистом в сфере высоких технологий и IT. По его словам, дети должны играть с предметами и в настольные игры.

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты из Минздрава рассказали о пользе гаджетов для здоровья россиян. Соответствующий доклад подготовила бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова.