Кошкин дом: что не так с собирателями бездомных животных

По данным ассоциации «Благополучие животных», в России около 700 тысяч безнадзорных собак и кошек. При этом в нашей стране всего 460 приютов и мест их временного содержания. Иногда бездомные звери оказываются в руках людей, страдающих психическими расстройством под названием «патологическое накопительство животных». По России данные о количестве таких граждан отсутствуют. Зоозащитники говорят о десятках тысяч «собирателей». NEWS.ru пообщался c психиатрами и попытался разобраться в природе заболевания и способах его коррекции.

Психологические дыры

Пятиэтажка в спальном районе Новосибирска. На лестничной клетке невозможно дышать. В воздухе «висит» удушающий смрад аммиака, фекалий, гниющего мусора. Волонтёры заходят в респираторах, защитных костюмах и бахилах. Дверь однокомнатной хрущёвки открывается с трудом. Жилище заставлено мусором — пустые бутылки, консервные банки, колёса от велосипедов, ножки от мебели, коробки. В квартире за неуплату отключены свет и отопление. Среди барахла в полумраке кишат отощавшие кошки. Они пугаются гостей и прячутся под диваном и креслами. В квартире 38 животных. Оголодавших и диких их выманивают на еду. Многим требуется медицинская помощь. Кошки истощены и больны. Хозяйку квартиры вчера забрали в психоневрологический диспансер. Этого соседи женщины добивались несколько лет. История записана со слов новосибирской зоозащитницы Анны Верниковской.

Патологическое накопительство, или хординг, — это психическое расстройство, которое согласно «Руководству по диагностике и статистическому учёту психических заболеваний» является подвидом обсессивно-компульсивного расстройства личности. Основные причины ОКР — родовые травмы, нарушение развития, генетическая предрасположенность. Хординг встречается в разных формах: собирательство всех вещей, определённой их группы, собирательство животных одного или нескольких видов. Единого мнения о природе именно этого подвида у экспертов нет.

В научном исследовании сотрудников госпиталя города Брага (Португалия), опубликованном на портале National Center for Biotechnology Information, сообщается, что патологическое накопительство затрагивает около 2–5% населения.

Накопительное поведение обычно начинается на субклиническом уровне (бессимптомном —NEWS.ru) в раннем подростковом возрасте и ухудшается с каждым десятилетием. Часто расстройство становится клинически значимым только у пациентов среднего возраста, — сообщается в научной работе.

Часто сопутствующей патологией является депрессия, она может присутствовать в 50% случаев. Также у людей, накапливающих вещи или животных, встречается синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Соматическое здоровье у собирателей тоже оставляет желать лучшего. Множество хронических заболеваний часто фигурируют в анамнезе.

Накопители животных нуждаются в медицинской помощи, сообщила NEWS.ru врач-психиатр, нарколог, психотерапевт Вероника Сысоева. Она назвала несколько психических заболеваний, на которые может указывать именно собирательство зверей.

Первое — это слабоумие. Люди с олигофренией и деменцией интеллектуально не способны оценить свои возможности по содержанию зверей, но чувство жалости, слабодушие заставляют их приводить к себе новых животных в дом на постоянное место жительства снова и снова. Второе — нарушение мышления, ложные суждения и умозаключения в рамках шизофрении часто приводят к последствиям, о которых передают в новостях. Люди с зависимостями от психоактивных веществ — ещё одна категория «собирателей». Многие из них занимаются разведением животных в домашних условиях с целью материального дохода. Они пытаются увеличить свой доход.

Накапливая животных, человек хочет «закрывать свои психологические дыры», сообщает NEWS.ru врач-психиатр, руководитель психологического центра Екатерина Тихонова. На самом деле во внимании и заботе нуждаются не обитатели, а он сам. Такое расстройство личности появляется, когда человек пережил психологическую травму, но не проработал её. Основная потребность таких личностей — это как раз близость с другим человеком. Но они к ней не готовы. Животные выступают неким заменителем. По словам эксперта, большинство накопителей зверей — это люди одинокие и пожилые, которые недовольны тем, как сложилась их жизнь. Но иногда животных в квартире собирают люди, которых сложно отнести к этим категориям.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В тесноте и в обиде

В спальном районе Москвы жила семья: отец Александр — врач, мать Ирина — педагог и пятилетняя дочь Варвара. В двухкомнатной «хрущёвке» с ними обитали шесть кошек и две крупные собаки. Один пёс породы немецкая овчарка принадлежал супругу изначально, он завёл его ещё до знакомства с благоверной.

Первый кот появился, когда Ирина ещё была беременна. Подобрали на улице брошенного детёныша. Вторую кошку завели специально уже после рождения дочери. Женщина хотела курильского бобтейла, долго копила деньги. Когда пришла забирать, в «помёте» увидела больного детёныша. Из-за травмы у котёнка почти не двигались задние лапы. Заводчики предложили забрать его бесплатно. Сердце не выдержало. Так в доме оказались три кошки. В лечение последней супруги «вложили» десятки тысяч рублей. В итоге животное почти восстановило двигательные функции. Ещё три пушистые обитательницы маленькой квартиры были подобраны на улице. Вторую собаку муж и жена нашли случайно, по пути в Москву из Рязани. Щенок маламута как-то оказался ночью на трассе. Александр и Ирина вначале хотели пристроить его, но в итоге оставили себе.

«Яблоку негде упасть» — так можно описать обстановку в доме супругов. Животные находились везде: одни кошки не слезали со столешницы, другие навечно поселились на кухонном столе. Все поверхности были покрыты слоем шерсти. Из-за занятости на работе времени на уборку почти не было. По запаху гости ещё на лестничной клетке могли понять, что пришли по адресу. Расселить домашний зоопарк пришлось, когда у дочери началась астма в тяжёлой форме. Одну собаку отдали знакомым, трёх котов определили в приют. Ирина очень переживала по этому поводу и писала грустные посты в социальных сетях. Она утверждала, что впала в депрессию из-за вынужденной разлуки со своими любимцами.

Чтобы вылечить, нужно осознать

Если критическое мышление сохранено (как у семьи из Москвы), человек сам может заподозрить у себя дебют патологического накопительства домашних животных, сообщает Екатерина Тихонова. Она перечислила «первые звоночки», которое могут говорить о начале заболевания.

Если человек заводит более двух животных одного вида, то он сразу должен ответить себе на вопрос — зачем он это делает. Очевидно, что одного-двух зверей вполне достаточно. Далее, если человек отказывается стерилизовать животных, здесь тоже нужно задать себе прямой вопрос — зачем мне выводок котят или щенков? Есть ли у меня время и ресурсы, чтобы о них заботиться и пристраивать. Чувство одиночества (особенно у пожилых людей) из него тоже может «вырасти» в синдром. Нужно честно ответь себе на вопрос: в ком я действительно нуждаюсь — в животных или близких людях. Также если в родне у человека были органические поражения головного мозга, в частности ОКР, это тоже тревожный знак. Такие вещи часто наследственные. Екатерина Тихонова практикующий психолог практикующий психолог

На практике же люди, страдающие патологическим накопительством зверей, сами на себя жалуются крайне редко. Обычно недовольство исходит от их соседей, родственников, друзей, отметила Тихонова. Сам человек проблему не признаёт, считая, что делает благое дело. Её слова подтверждает в разговоре с NEWS.ru вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев.

Они называют свою квартиру или дом «домашним приютом», а свою деятельность — спасением животных. Но когда им пытаются оказать помощь, они говорят, что это животные мои, что это моё имущество. Часто просто захлопывают двери перед зоозащитниками. Животные в таких условиях часто страдают от скученности и антисанитарии, болеют и умирают. Кирилл Горячев вице-президент Московского общества защиты животных вице-президент Московского общества защиты животных

Лечить психическое расстройство крайне сложно. Самым действенным методом Екатерина Тихонова считает когнитивно-поведенческую терапию. Но даже после неё только четверть пациентов показывают хорошие результаты. Эта патология считается одной из самых трудноизлечимых.

В исследовании учёных из Португалии говорится, что использование серотонинергических препаратов при этом расстройстве хорошо себя зарекомендовало. Например, лечение препаратом «Флувоксамин» демонстрирует хорошие результаты. Он снижает тревогу устраняет бессонницу, депрессивные симптомы. А препарат «Кветиапин» улучшает сон, снижает уровень тревоги у некоторых пациентов.

Почти 90% больных психическим расстройством не признают своей проблемы. А исцелить принудительно их практически невозможно. По закону на недобровольное лечение можно отправить человека, создающего опасность для жизни и здоровья окружающих людей. Владельцев домашних зверинцев к ним можно отнести с натяжкой. Далеко не у всех из квартиры идёт настолько неприятный запах, что это мешает жить соседям.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что по закону

Согласно статье № 129 ГК РФ животные в России считаются имуществом. Ими можно владеть, пользоваться и распоряжаться, передавать свои права на них другим. В российской законодательной практике существуют два основных механизма расселения «нехороших квартир», сообщила в беседе с NEWS.ru юрист, президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Камагина. Суд может обязать продать животное, если удастся доказать, что человек обращается с ним плохо. Понятно, что желающих купить беспородных, полуголодных кошек будет немного. Поэтому такой путь на практике малоэффективен. В России до сих пор нет механизма безвозмездного изъятия зверей у недобросовестных владельцев, сообщает юрист. В Британии, например, этим занимается королевская организация защиты животных. Второй путь: суд обязывает владельца избавится от кошек — куда хотите, туда и девайте. Это тоже влечёт за собой проблемы. В лучшем случае владельцы выкинут зверьё на улицу, но большинство не будут делать ничего.

Если владельца домашнего зоопарка забирают по решению суда на принудительное лечение или он умирает, это создаёт ещё больше проблем. Проникнуть в жилище без разрешения хозяина нельзя, а родственники вступают в право наследования только через полгода. Чтобы спасти несчастных животных из домашнего плена, зоозащитникам приходится ждать соответствующего решения суда. Всё это время животные находятся без еды и воды, многие из них погибают. Запах в подъезде становится ещё хуже, чем был.

Общение человека и братьев меньших в России регулирует Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Но деятельность собирателей под него не попадает. Не каждый суд признаёт, что 20 кошек в квартире — это «жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности». Тем более что уточнений про само накопительство питомцев в документе нет.

В России в 2012 году комитет Госдумы по природным ресурсам и экологии предложил рассмотреть закон, согласно которому количество домашних животных в квартире должно быть ограничено. Законопроект так и остался на стадии рассмотрения. Одна из причин — многие зоозащитники выступили против инициативы. Заявив, что главное — это решение проблемы большого количества бродячих животных.

Главное не количество, а качество, согласен с коллегами Кирилл Горячев. Одну собаку можно содержать так, что будет страдать весь дом, а пять-шесть кошек могут комфортно жить в небольшой квартире. Более правильный выход, по его мнению, — создание и закрепление в законодательстве более чётких нормативов содержания питомца. Должна быть создана служба, которая следит за их исполнением. Аналогично органам опеки, которые отслеживают условия проживания ребенка. Тогда «нехороших» квартир станет меньше.