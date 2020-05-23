Психиатр рассказала о продуктах-«антидепрессантах» для хорошего настроения

https://static.news.ru/photo/285fa0d8-9cdf-11ea-acc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снизить тревогу и улучшить настроение можно, повысив уровень серотонина в организме. Сделать это можно естественным образом, скорректировав рацион питания, рассказала врач-психиатр Московской области Ольга Сиволдаева.

По её словам, выработке «гормона счастья» помогают продукты-«антидепрессанты»: бананы, грецкие орехи и шпинат.

Банан — это самый насыщенный продукт, способствующий выработке серотонина. В грецких орехах находятся омега-3 жирные кислоты, которые способствуют, опять же, выработке серотонина, и в шпинате находится фолиевая кислота, — цитирует Сиволдаеву РИА Новости.

Она отметила, что сам по себе серотонин не содержится в пищевых продуктах, они в той или иной степени содержат триптофан — разряд аминокислот, который регулирует баланс серотонино-дефоминовой системы. Нарушения в ней вызывают ощущение тревожности, негативно сказываются на настроении, ухудшают аппетит и нарушают сон. Серотонин влияет даже на температуру тела и свёртываемость крови.

Среднесуточная норма потребления продуктов-«антидепрессантов» для достаточной выработки серотонина — это один-два банана, около 100 граммов грецких орехов и примерно 200 граммов шпината, уточнила Сиволдаева.

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