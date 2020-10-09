Вдруг приуныл: психиатр поддержал идею выходных для работников с депрессией

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Психиатр Владимир Крупин поддержал предложение депутата Госдумы Алексея Кобилева давать людям оплачиваемые выходные при диагностированной депрессии. Если новая инициатива найдёт отклик, отношение россиян к ментальным недугам изменится, уверен эксперт.

Медик напомнил, что депрессия — достаточно серьёзный диагноз, который зачастую игнорируют, приравнивая к хандре или плохому настроению. В такие периоды у человека зачастую нет сил не только на работу, но даже на то, чтобы встать с кровати, почистить зубы и просто «начать существовать».

При этом, отметил психиатр, такое заболевание редко удаётся купировать за пару недель. Таким образом, в данном случае, возможно, следует вести речь не столько об оплачиваемых выходных, сколько о полноценном больничном листе. По словам Крупина, «если это фармакологическая терапия, то здесь речь идёт о месяце, и это по самым положительным оценкам».

Депрессия может быть вызвана объективными факторами. Человек не просто жил-жил и вдруг приуныл. Это могут быть события в жизни. Многие люди, когда слышат о психиатре, сразу же говорят: «Я не псих, я не больной». Но у человека может быть такой период в жизни, когда нужна помощь. Если человек ломает ногу или руку — он же не говорит: «Ну, само срастётся», а идёт к врачу. Вот и здесь то же самое, — цитирует Крупина «Политика сегодня».

Он призвал не бояться обращаться к специалистам при наличии серьёзных симптомов и заверил, что с таким диагнозам «на учёт» не поставят.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Кобилев уже направил депутатский запрос министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Парламентарий обратил внимание на то, что сотрудники с депрессией приносят организации экономические потери.