Проклятье первого января: как пережить алкогольное отравление и переедание

Новогодний стол россияне всегда ждут с нетерпением. Ведь именно 31 декабря многие дают волю желудку, даже те, кто весь год просидел на жёстких диетах. Не забывают россияне и об алкоголе. Для некоторых он и вовсе становится главным украшением праздничного стола. Ведь впереди целых 10 дней каникул — «можно и отметить». Однако первого января радость у многих россиян улетучивается, и остаётся лишь чувство сожаления из-за количества съеденного и выпитого. О том, как пережить этот день и справиться с перееданием и алкогольным отравлением — в материале NEWS.ru.

Переедание

Неотложная помощь первого января из года в год работает на пределе возможностей. Особенно часто медики забирают в больницы людей с острым панкреатитом. Причины тому — чрезмерное потребление алкоголя, разнообразие и обилие еды, непривычный стиль питания, а также скрытые проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила нутрициолог и диетолог Мария Калугина.

Чтобы снизить опасность появления панкреатита и облегчить состояние переедания первого января, прежде всего следует пить достаточно воды. Посчитать личную дневную норму легко — нужно умножить свой вес на 0,03, поясняет специалист. Вода улучшает процесс выведения токсинов, разгружает организм и наполняет его потерянной влагой. Это особенно важно после праздничного застолья, так как обилие соли в новогодних блюдах создает отёки и препятствует нормальному пищеварению.

Первого января также необходимо разгрузить ферментативные системы организма — поджелудочную железу, печень и кишечник. По этой причине в течение дня лучше употреблять лёгкие блюда: квашеные овощи, зелень, ягоды, нежирную рыбу или птицу.

При этом ни в коем случае нельзя доедать вчерашние блюда, ведь многие из них ночью достаточно долго стоят на столе и теряют былую свежесть, поясняет Калугина. В противном случае в первый день нового года можно столкнуться с симптомами не только переедания, но и пищевого отравления.

После праздничного застолья также настоятельно рекомендую позаботиться о микрофлоре кишечника и на протяжении нескольких дней принимать живые бифидо- и лактобактерии во время еды. Это поможет избежать дисбактериоза. Мария Калугина нутрициолог и диетолог нутрициолог и диетолог

Алкогольное отравление

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Тем же, кто в Новый год переборщил с алкоголем, первого января рекомендуется выпить горячий бульон — желательно мясной. Этот продукт поможет организму быстрее восстановить кислотно-щелочной баланс и за счёт своей температуры запустить пищеварение. Всё это ускорит процесс детоксикации. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила терапевт и диетолог Ольга Бурлакова.

Если бульона под рукой нет, можно остановить свой выбор на рассоле. Не зря человеку при алкогольном отравлении хочется именно этот продукт. Организм требует рассол, так как в нём содержится большое количество солей, которые необходимы для вывода токсинов, поясняет специалист.

В крайнем случае врач рекомендует выпить тёплую воду с большим количеством выжатого лимона. Этот напиток также помогает восстановить кислотно-щелочной баланс.

Кислотно-щелочной баланс является важным параметром, который поддерживается в крови человека в определённых значениях. Это необходимо для нормальной работы организма, протекания биохимических реакций и оптимального функционирования ферментов. При потреблении алкогольных напитков данный баланс нарушается и уходит в сторону закисления. Восстановить его можно при помощи продуктов, которые наш организм защелачивают. Ольга Бурлакова терапевт и специалист по оздоровлению терапевт и специалист по оздоровлению

Избавиться от алкогольного отравления также поможет физическая активность. Всё дело в том, что движение активизирует работу лимфатической системы, которая играет важную роль в обмене веществ, а также в очищении клеток и тканей организма. Специалист рекомендует первого января сделать пробежку или хотя бы поприседать и попрыгать. Если же упражнения делать очень тяжело, можно принять контрастный душ и закончить эту процедуру холодной водой. Это тонизирует сосуды, что поможет чувствовать себя немного лучше, подытожила Бурлакова.