Профессор предупредил молодёжь об опасных последствиях коронавируса

После коронавируса даже у молодых людей могут образоваться тромбозы из-за застоявшейся крови, заверил профессор и врач Юрий Серебрянский. Он также предупредил молодёжь о риске развития аритмии и других заболеваний, которые могут привести к осложнениям, передают «Народные Новости».

Такие серьёзные заболевания встречаются не часто, но даже у молодых бывают варикозные болезни нижних конечностей. После коронавируса могут образовываться общие тромбозы из-за застоявшейся крови. Может развиваться аритмия, наблюдается целый ряд заболеваний, которые не свойственны молодым людям, и могут приводить к осложнениям, — пояснил Серебрянский.

По его словам, чтобы избежать подобных проблемам россиянам следует массово вакцинироваться. Помимо этого, врач посоветовал укреплять иммунитет правильным питанием, физическими нагрузками и закалкой. Серебрянский обратил также особое внимание на поддержание достаточное количества витаминов в организме.

Ранее врач Андрей Грошев объяснил, почему у некоторых людей могут отсутствовать антитела после прививки. Виной всему — ослабленная иммунная система, которая не может необходимым образом отреагировать на инфекцию в организме.