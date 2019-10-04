https://static.news.ru/photo/bf7df348-c166-11e9-995c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Профессор Университетской клиники Мангейма Бернхард Крамер назвал простые способы стабилизации кровяного давления без лекарств.

По его словам, повышенное давление является очень опасным состоянием, так как многократно увеличивает риск развития тромбоза, инсульта или сердечного приступа.

Медик уточнил, что гипертонией принято считать давление 140/90 и выше. При таких показателях давление необходимо немедленно снижать.

Самым простым способом стабилизации является приём ингибиторов АПФ и диуретиков, однако в целом необходимо также следить за собственным весом.

Как отметил профессор Крамер, даже четыре лишних килограмма могут привести к значительному увеличению показателей на тонометре.

Кроме того, он рекомендовал включить в рацион больше овощей, фруктов, нежирных молочных изделий, а самое главное — отказаться от соли.

По возможности следует совершать пробежки, ездить на велосипеде и плавать. Всего 150 минут занятий спортом в неделю укрепляют сосуды и сердце, способствуя нормализации давления.

В качестве средств борьбы с гипертонией медик рекомендовал пить боярышник, свекольный сок, чеснок и магний, сообщает портал «МедикФорум».

Ранее News.ru писал о том, что высокое артериальное давление может негативно повлиять на умственные способности людей старшего возраста. К такому выводу пришли американские кардиологи.