https://static.news.ru/photo/50023954-d3d9-11e9-ae90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Высокое артериальное давление может негативно повлиять на умственные способности людей старшего возраста. К такому выводу пришли американские кардиологи.

Старение чаще всего сопровождается ухудшением когнитивных способностей и высоким давлением, — передаёт IBT Times со ссылкой на Американскую кардиологическую ассоциацию.

Учёные проанализировали информацию китайской программы по сбору данных о пациентах старшего возраста. Врачи в течение четырёх лет измеряли давление и просили людей выполнить различные задания. Исследование показало связь между гипертонией и умственными способностями — людям с высоким артериальным давлением, не получающим лечение, было сложнее справляться с тестами.

Ранее News.ru писал, что кардиолог из США Элизабет Клодас назвала четыре простых шага, которые навсегда помогут людям, страдающим от повышенного артериального давления, избавиться от своего недуга. Для этого необходимо избавиться от лишних килограммов, сократить употребление продуктов, содержащих натрий, отказаться от вредных привычек и заниматься физкультурой.