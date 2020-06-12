Наступили первые «длинные» выходные после долгой самоизоляции. В большинстве регионов России стоит прекрасная погода и люди выехали на пикники. Они едят шашлыки, пьют алкогольные и безалкогольные напитки. Но у этого веселья есть и обратная сторона — пищевые отравления. Несвежие продукты и злоупотребление спиртным могут сделать утро следующего дня недобрым. NEWS.ru узнал у врачей, как справится с лёгкой интоксикацией и почувствовать себя лучше.

Пищевые отравления провоцируют условно патогенные микробы. Они появляются в продуктах питания, когда те начинают портиться. Микроорганизмы выделяют токсичные вещества. На начальном этапе это может не сказаться на вкусе и запахе продукта, но вызвать отравление после потребления. Существуют особо коварные продукты, которые через 3–4 часа после нарушения режима хранения могут вызвать интоксикацию. Это кондитерские кремы, сало, отварное мясо, рыба, майонез, сыр, квас.

Бывает такое, что разные люди едят одинаковое блюдо, но у одного — отравление наступает, а у другого — нет. Это случается потому, что бактериальные колонии распределены неравномерно по всему блюду. Соответственно, тошнота и рвота скорее ждут того, кто съест фрагмент с наибольшим количеством микроорганизмов.

Отравление может наступить не только из-за испорченных продуктов питания. Алкогольные возлияния также провоцируют интоксикацию организма. Оно лечится по похожему принципу. Как сообщил в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев, самая действенная мера — обильное питьё воды (минеральной или обычной). Она помогает «форсированию диуреза», восстановлению водно-солевого баланса в организме. Токсины покидают организм с мочой и наступает облегчение.

M. Baumann/blickwinkel/Global Look Press

Существует набор проверенных средств, которыми можно снизить симптомы интоксикации. Это ферменты поджелудочной железы и сорбенты. Первые — помогают пищеварению, вторые — связывают и выводят токсины. Виталий Румянцев врач-гастроэнтеролог и доктор медицинских наук врач-гастроэнтеролог и доктор медицинских наук

Самый проверенный способ очистить организм от токсинов — гемосорбция. Суть метода — опять же в использовании высокоэффективных селективных гемосорбентов для избирательного извлечения из крови токсинов. Процедуры проводятся под контролем врача.

А вот эффективность овощного рассола, кисломолочных продуктов в борьбе с похмельем не доказана, сообщил гастроэнтеролог. Также не выявлено лечебного эффекта лапши быстрого приготовления.

Специалисты китайского университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу недавно назвали лучшее средство от похмелья. С алкогольной интоксикацией успешно справляется газировка с лимонным соком. В сочетании эти вещества способствует уменьшению концентрации ацетальдегида в крови, образующегося после чрезмерного употребления алкоголя. Такое же средство эффективно при отравлении несвежей едой.

За последние несколько лет россияне стали чаще травиться готовой едой из супермаркетов — салатами, готовой курицей, пловом, такую тенденцию отметил в беседе с NEWS.ru врач скорой помощи Григорий Бобинов. Врач советует с осторожность относится к подобной пище и покупать её как можно реже.