Проценко рассказал о состоянии повторно заболевших COVID-19 пациентов

https://static.news.ru/photo/30be58d8-6fe3-11ea-8442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никто из пациентов, оказавшихся в больнице с повторным заражением COVID-19, не попадал в реанимацию, у всех наблюдалось состояние средней тяжести. Об этом рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

В эфире телеканала «Россия-1» Проценко рассказал, что случаи повторного заражения коронавирусом единичны. По мнению врача, не исключено, что они протекают легко и пациенты не госпитализируются.

Те пациенты, которые попадали повторно, все протекали средней тяжести, никто из них не попадал в отделение реанимации, интенсивной терапии, — сказал Проценко.

Денис Проценко также отметил, что в настоящее время по всем регионам, включая Москву, наблюдается снижение числа заболевших. В настоящее время в больнице в Коммунарке на лечении находится 600 пациентов, из них 200 в реанимации.

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