16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Проценко рассказал о состоянии повторно заболевших COVID-19 пациентов

23:50, 19 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никто из пациентов, оказавшихся в больнице с повторным заражением COVID-19, не попадал в реанимацию, у всех наблюдалось состояние средней тяжести. Об этом рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

В эфире телеканала «Россия-1» Проценко рассказал, что случаи повторного заражения коронавирусом единичны. По мнению врача, не исключено, что они протекают легко и пациенты не госпитализируются.

Те пациенты, которые попадали повторно, все протекали средней тяжести, никто из них не попадал в отделение реанимации, интенсивной терапии, — сказал Проценко.

Денис Проценко также отметил, что в настоящее время по всем регионам, включая Москву, наблюдается снижение числа заболевших. В настоящее время в больнице в Коммунарке на лечении находится 600 пациентов, из них 200 в реанимации.

Ранее Ангела Меркель призвала вакцинировать от коронавируса всех людей на планете. По словам канцлера ФРГ, только так можно остановить пандемию. Об этом писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео