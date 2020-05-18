Медики назвали причины появления горечи во рту

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Появление горечи во рту свидетельствовать о развитии в организме серьёзных заболеваний, Такой синдром нельзя игнорировать и в ряде случаев следует немедленно обратиться к врачу.

Чаще всего с таким неприятным ощущением сталкиваются люди в возрасте, особенно те, у кого есть хронические заболевания.

Обычно горечь появляется при наличии изменений в органах желудочно-кишечного тракта. Симптом в первую очередь признак связан с работой желчного пузыря, пишет «МедикФорум». Также горечь во рту возможна при холецистите, желчнокаменной болезни, некоторых инфекционных недугах.

Если появилась горечь, велика вероятность выбросов желчи в пищевод. Иногда возможны другие симптомы, включая тошноту. Поэтому важно не затягивать с визитом к доктору.

Горечью сопровождается и некачественный процесс переваривания пищи. Этому способствуют нарушения функций печени, желчных протоков, желчного пузыря, кишечника.

Признак может быть и свидетельством проблем с зубами или дёснами. Несколько дней не проходящей горечи при отсутствии других явных причин должны заставить пойти к стоматологу.

В случае постоянных проявлений горечи могут потребоваться консультации эндокринолога, невролога, гастроэнтеролога. Любые препараты необходимо употреблять осторожно, под контролем лечащего специалиста.

Уменьшить ощущение позволят цитрусовые, корица, гвоздика, чай из ромашки, отвар календулы. Важно наладить и психологическое состояние, так как неприятный синдром нередко является проявлением эмоциональных стрессов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что привычка выпивать на ужин стакан кефира может оказаться вредной для людей с некоторыми хроническими заболеваниями, в том числе мигренью или частыми головными болями.