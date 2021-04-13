Пожилым россиянам дали совет, как подготовиться к поездке на дачу

https://static.news.ru/photo/acacdd02-a761-11e9-9bfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

В преддверии дачного сезона пожилым людям следует постепенно восстанавливать двигательную активность, защищать глаза и кожу лица и тела от яркого солнца, пить больше воды и не забывать принимать лекарственные препараты без ограничений. Об этом рассказала главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

В интервью РИА Новости врач пояснила , что любая физическая активность требует подготовки и сейчас очень важно использовать появившееся время для постепенного увеличения физических нагрузок.

Выходить на улицу, гулять, постепенно прибавлять темп и длительность ходьбы, — посоветовала Надежда Рунихина.

При этом необходимо обратить пристальное внимание на защиту кожи от солнца. Несмотря на пользу витамина D, который вырабатывается под воздействием солнечного света, в пожилом возрасте влияние солнца на кожу может оказаться отнюдь не полезным.

Если есть дефицит витамина D в организме, то лучше его принимать в виде добавок. А при ярком солнце на глаза надевать солнцезащитные очки, кожу прикрывать одеждой, кожу лица защищать кремами от загара, — сказала гериатр.

Она также напомнила, что при начале дачного сезона, если погода окажется жаркой, следует выпивать больше воды, а если будет очень жарко — контролировать этот аспект и пить не менее 1,5–2 литров чистой воды в день.

Если люди регулярно принимают лекарственные препараты, их надо продолжать принимать без каких-либо ограничений или снижений дозировки.

И стоит провакцинироваться, потому что вакцинация улучшает качество жизни, это отмечают сами пожилые люди, которые говорят, что появляется ощущение свободы, возможность планирования жизни, — резюмировала Надежда Рунихина.

Ранее сообщалось, что риски протекания COVID-19 в тяжёлой форме снижаются у пожилых пациентов в том случае, если имеющиеся у них основные заболевания находятся на хорошей лекарственной терапии и все симптомы надёжно контролируются. Если же у пациентов существуют дефекты в лечении хронического заболевания, тогда растут и риски осложнений при коронавирусе. Об этом писал NEWS.ru.