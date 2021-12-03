Пожилым людям рассказали, как обезопасить себя от «омикрона»

Пожилым людям нужно соблюдать социальную дистанцию, носить маску, наладить правильное питание и режим сна, чтобы укрепить иммунитет для защиты от «омикрон»-штамма коронавируса, заявила главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва. При этом медик подчеркнула, что основным оружием против любого штамма COVID по-прежнему является вакцинация, передаёт «Москва 24».

От нового штамма защита такая же, как и от старого, — это вакцинация. Если у кого-то возникает вопрос, помогает ли она от этого штамма, — окончательного ответа сейчас никто не даст. Однако при том, что да, там может быть много мутаций, всё-таки это тот же вирус. Я полагаю, что иммунная защита будет срабатывать и в этом случае. Всё же это не абсолютно разные вирусы, — пояснила Ткачёва.

Помимо этого, она посоветовала делать дистанционно всё, что только можно. Таким образом, уверяет врач, можно минимизировать контакты с потенциальными разносчиками заболевания. Ткачёва добавила: носить маску в общественных местах нужно и тем, кто уже вакцинировался, так как это дополнительная защита от инфекции.

Правильное питание, физическая нагрузка, хороший сон, контроль хронических заболеваний — весь комплекс поддержки здоровья — это базис для защиты не только от коронавируса, но и от любой инфекции, — резюмировала она.

Ранее министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла рассказал о том, как заражение «омикрон»-штаммом протекает у привитых от коронавируса пациентов. По его словам, пациенты с новой мутацией переносят COVID в лёгкой форме.