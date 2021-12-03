В ЮАР рассказали, насколько опасен «омикрон»-штамм для привитых от COVID

«Омикрон»-штамм не вызывает тяжёлых форм заболевания у привитых от коронавируса — они могут переболеть в лёгкой форме, сообщил министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла на брифинге, трансляция которого проходила на сайте ведомства. Тем не менее невакцинированным пациентам может грозить госпитализация. По его словам, республика находится уже на пороге четвёртой волны коронавируса.

«Омикрон»-штамм не вызывает тяжёлых форм заболевания у привитых от коронавируса — они могут переболеть в лёгкой форме, — сказал он.

Министр подчеркнул, что за последние семь дней в республике резко выросло число госпитализаций. По его словам, «подъём» новой волны коронавируса гораздо «круче», нежели в предыдущие три вспышки заболевания. Он отметил, что эпицентром распространения «омикрон»-штамма остаётся столичная провинция Гаутенг, но инфекция распространяется и в других регионах.

У нас есть подтверждённые данные о том, что «омикрон»-штамм легко передаётся от человека человеку, — добавил Паахла.

В связи с этим глава Минздрава ЮАР призвал всех граждан страны как можно скорее привиться от коронавируса, чтобы не увеличивать число тяжёлых случаев заболевания. Это поможет, утверждает он, разгрузить систему здравоохранения республики для обеспечения помощи как можно большему числу пациентов.

Ранее учёные из консультативной группы при правительстве Великобритании сообщили, что реальная угроза нового «омикрон»-штамма коронавируса станет известна только через месяц. Специалисты предполагают, что на оценку опасности нового вида инфекции потребуется порядка месяца, так как пока невозможно сказать, насколько он контагиозный.