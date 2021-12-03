Учёные рассказали, когда станет понятна реальная опасность «омикрон»-штамма

Учёные из консультативной группы при правительстве Великобритании сообщили, что реальная угроза нового «омикрон»-штамма коронавируса станет известна только через месяц. Специалисты предполагают, что на оценку опасности нового вида инфекции потребуется порядка месяца, так как пока невозможно сказать, насколько он контагиозный. Об этом пишет The Independent.

Эксперты из британской научной группы по моделированию пандемий гриппа считают , что только спустя некоторое время можно будет установить, какой уровень госпитализаций вызывает новый штамм, а также как он обходит уже имеющийся иммунитет, выработанный к другим штаммам. Исследователи считают, что если через месяц число госпитализаций не вырастет, то можно будет «начинать расслабляться».

В экспертной группе подчёркивают, что если «омикрон»-штамм покажет себя как новый опасный вид мутации коронавируса, то это станет заметно гораздо раньше — примерно через две недели. За этот период ситуация с числом заражений и госпитализаций сильно ухудшится.

Ранее медики из ЮАР предупредили, что заражение «омикрон»-штаммом коронавируса часто сопровождается ощущением глубокой усталости и слабости, однако это не всегда связано с COVID-19. При этом самостоятельно отличить обычное переутомление от COVID-19 бывает сложно, поскольку симптом характерен для разных заболеваний.