В России отмечается рост числа детей с пороками развития органов зрения. За последние пять лет число таких пациентов в возрасте от 0 до 14 лет увеличилось на 42%. Так в 2014 году таких больных было 6019 человек, а в 2018 году стало 8545 человек. Среди подростков (15-17 лет) число больных, страдающих врожденными заболеваниями глаз, выросло еще значительнее — на 56%.

К числу самых распространенных врожденных болезней глаз врачи относят врожденный стеноз (сужение) слезного протока, заворот век, врожденное помутнение роговицы, врожденный птоз века (аномально низкое положение), полное отсутствие слезного аппарата.

Одной из героинь видеосюжета News.ru, вышедшем в апреле этого года стала двухлетняя девочка с врожденным сужением носослезного протока. Такая аномалия встречается у 7% детей. Слеза застаивается в глазу, появляются микробы, образуется гной. Малышки сделали операцию в НИКИ Педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева. https://news.ru/health/poroki-anamalii-deti/

Основные причины развития врожденных аномалий органов зрения — воздействие отравляющих веществ, вирусов, инфекций на плод во время беременности, — сообщил в беседе с News.ru профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Вячеслав Куренков. Также значительную роль играют генетические факторы — неполадки в геноме матери и отца ребенка могут стать причиной развития патологий у него.

Не только глаза, но сердце система российских детей страдает от ошибок природы. За аналогичный период времени увеличилось число детей и подростков, страдающих врожденными аномалиями системы кровообращения. Количество больных детей младше 14 лет выросло на 15%, подростков 15-17 лет — на 7.3%.

Кандидат медицинских наук, кардиохирург, заведующий операционным отделением центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им Н.Н. Бурденко Алексей Федоров назвал в беседе с News.ru самые распространенные аномалии системы кровообращения — это дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородки, аортальный стеноз. Врач пояснил — их основными причинами являются неблагоприятное воздействие окружающей среды, сбои в геноме, курение и наркомания.

Эксперты сходятся во мнении, что одна из главных причин увеличения детей с врожденными пороками органов зрения и сердечно-сосудистой системы — улучшение диагностики этих заболеваний. Это связано с открытием крупных кардиологический и офтальмологических центров. Например, в начале этого года в Ингушетии был открыт Первый центр сердечно-сосудистой хирургии. В феврале состоялось открытие офтальмологического центра состоялось в Курганской области.

Пока одни показатели резко увеличились, другие — пошли на спад. Исходя из данных Росстата, в России за последние пять лет в два раза сократилось количество детей с неопределенным полом или так называемых псевдогермафродититов (индивидуумов с признаками двуполости, но наделенных только мужскими или только женскими половыми железами — News.ru). Так если в 2014 году 84 таких малыша появилось на свет, то в 2018 году — только 43.

Врач-неонатолог Ольга Гладкова заявила, что подобные аномалии часто «русская рулетка» — внутриутробно их выявить сложно. Главная причина такой шутки природы — сбои в геноме. Сокращение числа таких детей может связано с общим падением рождаемости за последние 5 лет. Так по данным Росстата, в 2014 году в России родилось 1.94 млн детей, а в 2018 году — всего 1.6 млн, то есть за последние 5 лет рождаемость упала на 21%.

Как ранее заявлял News.ru эндокринолог-андролог Александр Фомин, врожденное заболевание псевдогермафродитизм https://news.ru/health/zdorove-deti-pol-minzdrav/ может быть спровоцировано негативным влиянием внешней среды. Например, различными источниками токсического воздействия, а также особенностями питания будущей мамы.Он также отметил, что после хирургического вмешательства некоторым пациентам удаётся вернуть детородную функцию.