Попова: в РФ пока один тест определяет концентрацию антител к COVID-19

https://static.news.ru/photo/fc98362c-8a41-11ea-9413-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единственной системой на выявление антител к коронавирусу пока что является тест-система, разработанная центром «Вектор». Именно она пока единственная в стране определяет не только их наличие, но и концентрацию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Говоря об исследовании иммунитета для населения, сегодня тест-системы есть в Российской Федерации. Зарегистрирована тест-система, которую разработал «Вектор», она пока одна в стране дает количественное определение. То есть мы можем видеть, каков этот иммунитет, — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

По её словам, другие отечественные тесты пока показывают только наличие или отсутствие антител вообще. Как подчеркнула Попова, пока нет необходимости делать подобные тесты общедоступными.

Сейчас в России COVID-19 заболели 99 399 человек из 85 регионов страны. За весь период с начала пандемии умерли 972 пациента, а справиться с болезнью удалось 10 286.

Как писал NEWS.ru, в РФ готовятся использовать тесты на нейтрализующие коронавирус антитела.