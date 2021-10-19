Попова назвала QR-коды недостаточной мерой в борьбе с пандемией

Для борьбы с распространением коронавируса в российских регионах недостаточно введения системы QR-кодов в местах скопления людей. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Я бы хотела отметить, что принимаемые сегодня меры (к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию) недостаточны, потому что развитие эпидситуации требует гораздо более быстрого реагирования и гораздо большего объёма принимаемых мер, — сказала руководитель ведомства.

Она отметила, что необходимо принять весь пакет мер, которые обсуждались на заседании. Попова высказалась за введение дополнительного регулирования для принятия мер максимально быстро.

Ранее правительство поддержало инициативу зампреда Татьяны Голиковой о введении выходной недели в связи с распространением коронавирусной инфекции. Предложение о выходных для россиян с 30 октября по 7 ноября кабмин направил президенту Владимиру Путину. Голикова считает, что в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией выходные должны начаться уже 23 октября.

Она также предложила властям регионов после 7 ноября открывать доступ к объектам только по QR-коду и ввести самоизоляцию для неработающих и невакцинированных пенсионеров.