Попова: мутация коронавируса не повлияет на эффективность вакцины

https://static.news.ru/photo/6ee64402-0946-11eb-ba48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На сегодняшний день каких-либо мутаций коронавируса, значимых для эпидемиологического процесса, не наблюдается. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главы ведомства, коронавирус мутирует медленно, поэтому этот процесс не повлияет на эффективность разработанной вакцины. В настоящее время и в мире, и в России не было зафиксировано данных, которые показали бы, что вирус стал более патогенным и кантагиозным. К тому же, по её словам, при создании вакцины центра «Вектор» использовались «фрагменты вируса, которые не могут меняться».

Да, конечно, это живой вирус, у него есть изменения, он меняется. Но меняется значительно медленнее, чем вирус гриппа, — рассказала Попова каналу «Россия 24».

Ранее глава Роспотребнадзора допустила введение более жёстких мер в связи с пандемией коронавируса. Но это возможно в том случае, если россияне не будут соблюдать сегодняшние ограничения, считает главный санврач РФ. Анна Попова отметила, что ситуация с заболеваемостью инфекцией в стране усложняется, однако власти к этому готовы, сообщал NEWS.ru.

Рост заболеваемости на сегодня наблюдается в 60 регионах страны. Ещё 20 субъектов отчитываются о стабильной ситуации с коронавирусом либо о снижении показателей заболеваемости. Есть рост в группе от 60 лет, но больше всего новых случаев заболевания фиксируется в возрастной группе от 30 до 49 лет.