Приходят уменьшать: пластический хирург рассказал о женских желаниях

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Поток клиенток, желающих скорректировать размер груди, у пластических хирургов не иссякает. Однако тенденция меняется с точностью до наоборот: если в былые годы женщины повально стремились увеличить свои округлые привлекательности, то теперь, наоборот, просят сделать их меньше.

Причём причины этого разные — от пересмотренных идеалов красоты до ситуаций, когда на подобный шаг решаются для здоровья, рассказал пластический хирург Дмитрий Саратовцев.

Он отметил, что все дамы имеют разную от природы форму груди. У кого-то она от рождения так называемого нулевого размера, а кто-то после пубертатного периода живёт с объёмным бюстом.

Девушки из первой категории не могут хотеть сделать грудь ещё меньше, как раз наоборот — они приходят к хирургу с целью увеличить её на один, два, а то и три размера. И это всё индивидуально и зависит от целого ряда факторов — от физиологических возможностей до стереотипов, которые сложились в голове, — цитирует Саратовцева MK.RU.

А вот женщины из второй категории решаются на уменьшение бюста всё чаще, добавил он.

Нередко такие просьбы поступают от пациенток с пышной грудью, которая после беременности или вскармливания подвергается птозу — опущению молочных желёз. При помощи операции дамы рассчитывают не столько уменьшить размер, сколько восстановить форму этой части тела.

Обращаются к специалистам и те, кто ранее вставил чересчур большие силиконовые импланты. С течением времени те всё чаще провоцируют боли в спине и мешают полноценно заниматься спортом.

Кроме того, за помощью пластического хирурга обращаются женщины с гигантомастией — гормональным нарушением, при котором молочные железы постоянно увеличиваются в размерах. Такие бюсты привлекают внимание мужчин, но в быту доставляют их обладательницам массу неудобств.

Бывают и сугубо практические причины для решения уменьшить грудь. Среди них, в частности, прение кожи и повышенная потливость, рассказал Саратовцев.

Ранее, как писал NEWS.ru, певица, актриса и телеведущая Анна Семенович призналась, что шикарный бюст, которым неизменно восхищаются темпераментные поклонники, приносит ей немало проблем. Из-за этого она даже была вынуждена сделать операцию по уменьшению груди с девятого размера до шестого. Всему виной оказалась гигантомастия, доставлявшая только хлопоты: медиадиве было неудобно спать на животе, её мучили постоянные боли в спине, а вдобавок ко всему не получалось найти подходящие бельё и одежду.