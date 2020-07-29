Анна Семенович рассказала о проблемах из-за большой груди

https://static.news.ru/photo/14413312-d242-11ea-8a33-fa163e074e61_660.jpg Анна Семенович Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица, актриса и телеведущая Анна Семенович призналась, что шикарный бюст, которым неизменно восхищаются темпераментные поклонники, приносит ей только проблемы. Из-за этого год назад артистка даже была вынуждена сделать операцию по уменьшению груди с девятого размера до шестого.

Прежние объёмы доставляли ей массу неудобств — было неудобно спать на животе, мучили постоянные боли в спине, не получалось найти подходящие бельё и одежду. Вдобавок ко всему был противопоказан активный спорт.

Врачи поставили Семенович диагноз «гигантомастия» — это гормональное нарушение, из-за которого молочные железы разрастаются до огромных размеров, сообщает «Экспресс газета».

При этом, по словам звезды, она не жалеет о том, что рассказала общественности о своей проблеме. Оказалось, что в России немало женщин с такими же сложностями. И теперь они часто обращаются к ней за советом.

Я узнала, что женщин, у которых избыточно большая грудь, очень много. И некоторые стесняются своей груди, не знают, что делать. Мой пример, как мне кажется, показал им, что можно не стесняться, не бояться, — рассказала Семенович в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Она подчеркнула, что если есть медицинские показания к уменьшению груди, надо обязательно сделать эту процедуру. Кроме того, добавила певица, она пытается донести до людей, что к себе надо относиться с самоиронией, потому что психологическое состояние тоже очень важно.

При этом, как отметила Семенович, её случай — не самый критичный, так как всегда спасал рост 1,7 метра. Гораздо сложнее приходится невысоким девушкам с большой грудью. Именно поэтому, по её мнению, советами врача пренебрегать не стоит.

Ранее NEWS.ru писал, что Семенович за период самоизоляции поправилась на пять килограммов. Она рассказала поклонникам, почему никак не может сбросить вес. При этом телеведущая уверена, что виной всему оказался стресс.