Врачи центра онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге провели уникальную операцию четырёхлетнему пациенту. Они удалили раковую опухоль с почки ребёнка, сохранив сам орган, что до настоящего времени считалось невозможным.
Диагноз опухоль Вильмса (нефробластома) левой почки II стадии был поставлен ребёнку в ноябре 2019 года. Размер новообразования составлял 32х23 мм. До операции была проведена полихимиотерапия, что позволило уменьшить её площадь до 2 см.кв.
Хирурги удалили опухоль методом лапароскопии. В послеоперационный период не наблюдалось никаких осложнений, и мальчик был выписан домой уже на четвёртые сутки,
По мнению врача-онкоуролога Базходура Камолова, успеху операции способствовало то, что опухоль была выявлена своевременно,
Ранее NEWS.ru писал, что в Красноярске врачи удалили пациенту новообразование весом в 6 кг. Опухоль оказалась доброкачественной.
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