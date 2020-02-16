https://static.news.ru/photo/dc9fab6a-50bd-11ea-b9f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи центра онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге провели уникальную операцию четырёхлетнему пациенту. Они удалили раковую опухоль с почки ребёнка, сохранив сам орган, что до настоящего времени считалось невозможным.

Диагноз опухоль Вильмса (нефробластома) левой почки II стадии был поставлен ребёнку в ноябре 2019 года. Размер новообразования составлял 32х23 мм. До операции была проведена полихимиотерапия, что позволило уменьшить её площадь до 2 см.кв.

Хирурги удалили опухоль методом лапароскопии. В послеоперационный период не наблюдалось никаких осложнений, и мальчик был выписан домой уже на четвёртые сутки, сообщается на сайте центра.

По мнению врача-онкоуролога Базходура Камолова, успеху операции способствовало то, что опухоль была выявлена своевременно, пишут «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что в Красноярске врачи удалили пациенту новообразование весом в 6 кг. Опухоль оказалась доброкачественной.