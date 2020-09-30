Первые добровольцы в Белоруссии сделали российскую прививку от COVID

https://static.news.ru/photo/005ad688-03c9-11eb-96b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

В Белоруссии появились первые добровольцы, сделавшие прививку российской вакцины от коронавируса в рамках испытаний препарата «Спутник V» московского центра Гамалеи.

В Республике Беларусь началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сегодня на базе 28-й городской поликлиники города Минска вакцинированы первые два человека, — передаёт РИА Новости слова пресс-секретаря белорусского Минздрава Юлии Бородун.

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V», 11 августа его зарегистрировал Минздрав.

Эта вакцина станет векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что около 100 жителей Белоруссии включат в список участников испытаний вакцины от коронавируса производства центра Гамалеи. 30 сентября в Москве начался второй этап вакцинации добровольцев в рамках испытаний препарата.