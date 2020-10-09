Переболевшие коронавирусом пожаловались на необъяснимые последствия болезни

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Люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, пожаловались на необычные последствия болезни, которых нет в официальных списках. Об этом сообщили в Медицинской школе Университета Индианы.

Выпадение волос, новые высыпания, кожные заболевания, повышенное беспокойство. Странные запахи и вкусы, которые никуда не денутся. Неумолимая бессонница, — приводит собранные специалистами данные портал Medical press.

Уточняется, что некоторые пациенты жалуются на жжении на стопах ног, проблемы с сердцем и необъяснимые проблемы с памятью. Последствия появились примерно через две недели после выздоровления. Пациенты заверили, что никогда не испытывали подобного до заражения.