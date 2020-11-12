Педиатр рассказал об основных признаках коронавируса у детей

https://static.news.ru/photo/355631b4-2509-11eb-95ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус не так часто встречается у маленьких детей, но при появлении одышки и температуры у ребёнка родителям стоит срочно обратиться к врачу. Об этом рассказала педиатр Екатерина Ховайко.

Специалист отметила, что ухудшение состояния ребёнка с острым респираторным заболеванием служит основным признаком начала коронавирусной пневмонии. Если ребёнок бледнеет, появляется слабость, апатия и тяжёлое дыхание, родители должны обратиться к врачам. При этом самостоятельно наблюдать ребёнка можно не более 3–5 дней.

При подозрении на коронавирус врача следует вызывать на дом. Кроме того, не стоит самостоятельно пытаться лечить недуг препаратами от кашля. Как рассказала Ховайко в эфире телеканала «Санкт-Петербург», они только убирают кашель, но инфекция продолжает поражать лёгкие. Также стоит использовать жаропонижающие препараты только при температуре выше 38 градусов, если ребёнку меньше года. Если он старше, то при температуре не меньше 38,5–39 градусов.

Как писал NEWS.ru, главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о самых эффективных лекарствах от коронавируса. По его словам, препараты, которые помогут больным с лёгким течением COVID-19, идентичны тем, что применяются при лечении обычных острых респираторных заболеваний.